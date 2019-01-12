ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Tank Palet Fabrikasının CHP'nin istismar alnına dönüştürülmek istendiğini ifade etti.

Birilerinin de bilerek veya bilmeyerek CHP'nin bu istismar girişimlerine çanak tuttuğuna dikkati çeken Yavuz, "Düşünebiliyor musunuz? CHP işi gücü bırakmış 25 milletvekiliyle Sakarya'ya çıkartma yapıyor. Ey CHP, şunu bil ki Sakarya'dan sana ekmek çıkmayacak ve Sakaryalı istismar girişimlerinize asla prim vermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Tank Palet Fabrikası, kapansın, küçülsün, çalışanları işten çıkartılsın, işlevsizleşsin" diye değil bilakis "daha da büyüsün, daha da çok üretsin, daha da çok kişiye iş kapısı olsun, çok daha büyük işlere imza atsın" diye uğraştıklarını aktaran Yavuz, "Tank Palet Fabrikası, bugün yaptığı işleri yapsın ama bununla birlikte daha fazlasını üretsin ve fazlasını geliştirsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Tank Paleti kapatmak değil, bilakis Tank Paletin yaptığı işlerin yanına yenilerini koymak, az zamanda çok daha fazlasını ve çok daha gelişmişini koymak ve Türkiye'nin savunma sanayisi ihtiyaçlarını karşılamanın yanında bu ürünleri Sakarya'dan tüm dünyaya ihraç etmek ve adeta Sakarya'yı savunma sanayinin merkezi haline getirmek istiyoruz.

Kimse endişe etmesin, Tank Palet Fabrikasında çalışan işçilerimiz asla mağdur edilmeyecektir. Orada çalışanlarımız işten çıkartılmayacak hatta çalışanların sayısı birkaç kat daha artırılacaktır.

Sakarya kamuoyu şunu bilsin ki Sayın Cumhurbaşkanımız her alanda olduğu gibi savunma sanayisi alanında da Türkiye'yi marka yapmaya kararlıdır. Bunun için de merkez olarak Sakarya tercih edilmiştir. Savunma sanayisinin merkezi olarak Sakarya'yı tercih eden Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun ve Allah onu başımızdan eksik etmesin."

Muhabir: Ferdi Türkten



