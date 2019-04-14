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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz,﻿ "(Olağanüstü itiraz) Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zamanda dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz." dedi.

Enes Kaplan   | 14.04.2019
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz konusundaki hazırlıklarını büyük oranda tamamladıklarını ve dilekçeyi çok kısa zamanda YSK'ye teslim edeceklerini belirtti. 

Yavuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, AK Parti'nin İstanbul'daki yerel seçimlerin yenilenmesine yönelik "olağanüstü itiraz" sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. 

"Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz." dediklerini anımsatan Yavuz, "Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz." ifadesini kullandı. 

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