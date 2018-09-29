AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, "Dini, dili, ırkı fark etmeksizin tüm insanlığın Mevlana sağduyusunu pusula olarak kabul etmesi temennisiyle, barışın ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir dünya için yarınlara umutla bakıyoruz." dedi.

ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Hazreti Mevlana'nın 811'inci doğum yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Hz. Mevlana, Konya'dan tüm dünyaya uzanarak 7 asrı aşkın süredir sevgiyi, gerçek aşkı, hak ve hakikati anlatmış; aşk ile yoğurduğu öğretileriyle nice yazılı eserler bırakıp fikirleriyle tüm insanlığa ışık olmuştur. Kim olursa olsun yeryüzü sofrasında herkese yer olduğunu anlatan Mevlana Celaleddin-i Rumi, tarihin en büyük insan hakları savunucularından biridir." ifadelerine yer verdi.

"Mevlana'nın bilgeliği günümüze ayna tutuyor"

İnsanlığın ruhuna hoşgörüyü tevdi eden Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, öfkeyi, şehveti, hırsı bir kenara bırakıp sevgi ve hoşgörüyü hayatın merkezine koymanın mesajını tüm dünyaya verdiğini kaydeden Usta şöyle devam etti:

"Sevginin en büyük şifa kaynağı olduğunu ifade eden evrensel üslubuyla Mevlana Hazretlerinin öğretisi ve eserleri pek çok lisanda binlerce araştırmaya konu olmuştur. Farklılıkları ortak paydada buluşturan bir geleneği inşa ederek aynı dili konuşanların değil, aynı duyguları paylaşanların anlaşabileceğine dikkati çeken Mevlana Celaleddin-i Rumi, zamanın içinden akıp geçen bir ırmak gibi çağları aşan bilgeliği ile günümüze de ayna tutmaya devam etmektedir. Çocukların, kadınların ve savunmasız insanların acımasızca katledildiği günümüz dünyası belki de tarihin en büyük insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir dönemden geçiyorken insanlık bugün Mevlana’nın öğretilerine hiç olmadığı kadar ihtiyaç duymaktadır. Dini, dili, ırkı fark etmeksizin tüm insanlığın Mevlana sağduyusunu pusula olarak kabul etmesi temennisiyle, barışın ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir dünya için yarınlara umutla bakıyoruz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, ömrünü, "Hamdım, piştim, yandım" şeklinde özetleyen Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi doğumunun 811. yılında rahmetle andı.

Muhabir: Aynur Ekiz