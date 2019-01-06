AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "Ana muhalefet meşruiyet tartışması başlatmaya çalışıyor. 9 defa seçim kaybetmiş genel başkanın, seçilmiş cumhurbaşkanına 'Sen meşru değilsin' demesinin altında bir hazırlık var." dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin il başkanlığınca Öğretmenevi'nde belediye başkan adayları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Ünal, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletin tarih içinde var olan iddiasının bugünkü adı olduğunu söyledi.

Eksiklerin, kusurların olabileceğini ama meselenin özüne, derdine, davasına, kavgasına, imanına ve niyetine bakıldığında AK Parti'nin bugünkü haliyle milletin iddiasının adı olduğunu ifade eden Ünal, "Recep Tayyip Erdoğan da bu milletin tarih içindeki iddiasının tecessüm etmiş halidir." dedi.

Bu milletin liderini bulduğu zaman şahlandığını anlatan Ünal, milletin kahramanlarını asla unutmadığını ve milletin ruhunun şehirlere sindiğini söyledi.

"Ana muhalefet meşruiyet tartışması başlatmaya çalışıyor"

Ünal, uzun zamandır sürdürülen mücadeleye 31 Mart yerel seçimleriyle nihai şeklinin verileceğini dile getirdi.

"Ana muhalefet bugün meşruiyet tartışması başlatmaya çalışıyor." diyen Ünal, şunları kaydetti:

"9 defa seçim kaybetmiş genel başkan, kendi meşruiyetini konuşmak yerine, utanmadan bu milletin yüzde 52 teveccühüyle sandıktan çıkmış, seçilmiş Cumhurbaşkanı'na 'Sen meşru değilsin.' deme hadsizliğini göstermesinin altında bir sebep, hazırlık var. Bunu görmemiz lazım. İstiyoruz ki cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimi olsun. İstiyoruz ki genel seçimler, genel seçimler olsun. İstiyoruz ki yerel seçimler, yerel seçimler olsun, her il kendi belediye başkanını seçsin ama bunlar her seferinde seçimleri bir meşruiyet meselesi haline getiriyorlar, adeta bir sistem krizine dönüştürüyorlar."

Muhabir: Merve Topuz