Euro
7.71
Dolar
6.79
BIST 100
109,236.50
Altın
1,714.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediyelerin çalışmalarına ilişkin "Yapamayacakları projeler sunup, altından kalkmayacakları vaatlerde bulundular, şimdi ise para yok diye ağlıyorlar" dedi.

Barış Gündoğan   | 09.06.2020
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li belediyelerin çalışmalarına ilişkin, "Seçimden önce hayali kaynaklardan devasa bütçeler yarattılar, yapamayacakları projeler sunup, altından kalkmayacakları vaatlerde bulundular, şimdi ise para yok diye ağlıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre Özhaseki, A Haber televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yerel seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin belediye başkanı adaylarının, "Biz seçilirsek kimse işinden olmayacak..." dediğini hatırlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Peki, seçim sonrasında ne yaptılar? CHP'li olmayan insanları ekmeklerinden ettiler, işlerinden çıkardılar. Sadece İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da 10 binlerce kişiyi işten çıkardılar. Yani onca kişiyi, sırf kendilerinden olmadığı için ve partizanlarına kapı açmak için ekmeğinden ettiler."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Mecliste vatandaşın ve şehrin yararına bir şey geldiğinde asla yok demeyin, yardımcı olun." talimatı verdiğini aktaran Mehmet Özhaseki, CHP’li belediyelerin ise kendi beceriksizliklerini belediye meclisindeki yetersizliklerine bağlayıp "mağdur edebiyatı" yaptıklarını vurguladı.

Özhaseki, "Seçimden önce hayali kaynaklardan devasa bütçeler yarattılar, yapamayacakları projeler sunup, altından kalkmayacakları vaatlerde bulundular, şimdi ise para yok diye ağlıyorlar. Vatandaş size hizmet edin diye oy verdi, ağlak ağlak gezin diye değil." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ürdün ve Filistin'de Kovid-19 vakaları arttı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1306'ya yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 296'ya yükseldi

Benzer haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi