SAMSUN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

AK Parti'nin 13'üncü seçimden de başarılı şekilde çıktığını vurgulayan Karaaslan, "Türkiye kazandı, Türkiye demokrasisi kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapacağız hizmetlerle tüm Türkiye kazandı. Hayırlı uğurlu olsun. Bu sonuçları sahada seçim çalışmaları yaparken tahmin ediyorduk, tahminlerimiz tutmuş oldu. Bu sonuçlarla beraber Türkiye'nin şahlanış dönemi başlıyor." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin seçimlerde demokratik hakkını çoğunluğun katılımıyla gerçekleştirdiğini dile getiren Karaaslan, "Hakikaten bu anlamda dünyaya da demokrasi tecrübesini her geçen gün daha da güçlendirerek göstermiştir. Bugün bizim bundan kazancımız çok büyük. Kazanan sadece AK Parti değil, Cumhurbaşkanımıza oy verenler değil, aynı zamanda kazanan şahlanan Türkiye ile birlikte geleceğimiz olacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansına yönelik saldırılar

Anadolu Ajansının, Türkiye'nin çok değerli kurumlarından biri olduğuna dikkati çeken Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bugün seçim sonuçları açıklanmaya başlandığında bazı siyasilerin yaptığı açıklamalar hakikaten güzel sonucu gölgelemeye yetmeyecek. Devletin kurumlarına bizim her zaman güvenmemiz gerekiyor, biz öyle yapıyoruz. Anadolu Ajansının aldığı bilgi sandık başındaki müşahitlerin ıslak imzayla imzalamış oldukları tutanaklardır. Dolayısıyla millete güvenmek lazım, devlete güvenmek lazım, devletin kurumuna güvenmek lazım. Hiçbir açıklamanın bu güzel sonucu gölgelemesine izin vermemek lazım."

Muhabir: İlyas Gün