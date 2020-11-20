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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Önümüzdeki haftadan itibaren kongre sürecimize ara verilecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, "Bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerimiz, tüm tedbirler alınarak sadece ilgili katılımcılarla yapılacak, önümüzdeki haftadan itibaren kongre sürecimize ara verilecektir." ifadelerini kullandı.

Barış Gündoğan   | 20.11.2020
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Önümüzdeki haftadan itibaren kongre sürecimize ara verilecek

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, gelecek haftadan itibaren kongre sürecine ara vereceklerini bildirdi.

Kandemir, Twitter hesabından devam eden kongre sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Erkan Kandemir, "Bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerimiz, tüm tedbirler azami özenle alınarak sadece ilgili katılımcılarla yapılacak, önümüzdeki haftadan itibaren kongre sürecimize ara verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

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