AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Ankara
Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurduğunu belirtti.
Burada yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydeden Dağ, "Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.
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