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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Kongreler tazelenme sürecidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, "Kongreler tazelenme sürecidir, yönetimlerde belki yenilenme olur. Kongrelerin ardından halkımızın derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz." dedi.

Dilek Ayvalı   | 25.08.2020
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Kongreler tazelenme sürecidir

İzmir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin yeniden başlayan kongre sürecine ilişkin, "Kongreler tazelenme sürecidir, yönetimlerde belki yenilenme olur. Kongrelerin ardından halkımızın derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz." dedi.

Hamza Dağ, İzmir'deki temasları kapsamında Tire ilçesini ziyaret etti.

AK Parti İlçe Teşkilatı önünde, İlçe Başkanı Mert Falakalı ve partililerce karşılanan Dağ, burada yaptığı konuşmada, hemşehrileriyle buluşmak için ilçeye geldiğini ifade etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen ve yeniden başlayan kongre sürecini de değerlendiren Hamza Dağ, "Kongre sürecine giriyoruz. Kongreler tazelenme sürecidir, yönetimlerde belki yenilenme olur. Kongrelerin ardından halkımızın derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz." dedi.

AK Partili Dağ ve beraberindekiler daha sonra Tire ilçesinin en kalabalık alanlarından olan Salı Pazarı'nı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

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