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Politika

AK Parti Gençlik Kollarından 'Ayasofya' için şükür duası

AK Parti Gençlik Kolları, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla yarın 81 ilde sabah namazına müteakip şükür duası programı düzenleyecek.

Esin Işık   | 10.07.2020
AK Parti Gençlik Kollarından 'Ayasofya' için şükür duası

Ankara

AK Parti Gençlik Kolları, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla yarın 81 ilde sabah namazına müteakip şükür duası programı düzenleyecek.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, yaptığı yazılı açıklamada, Ayasofya'nın cami statüsünden çıkarılıp müzeye dönüştürülmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının Danıştay tarafından iptal edilmesinin ardından 86 yıllık esaretin bittiğini ifade etti.

Ayasofya'nın artık özgür olduğunu belirten Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti ve İstanbul'un fethinin en önemli sembolü olan Ayasofya'nın, 86 yıllık esareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu sayesinde son buldu. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın yüksek liderliği ve iradesiyle Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne alınmasını imzaladığı kararla dünyaya duyurması ise Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetine yürekten sahip çıktığının ve Türkiye'nin iç konularına kimsenin karışamayacağının ilanıdır."

81 ilde şükür duası

Büyükgümüş, 81 ilde bulunan teşkilatlarıyla yarın sabah namazının ardından şükür duası etme kararı aldıklarını belirterek, "Yarın sabah tüm il teşkilatlarımız sabah namazını kıldıktan sonra şükür duasına katılacak ve gönlümüzde biriken bu hasreti bir nebze olsun vuslata çevirecek. Yakın zamanda da hep birlikte Ayasofya'nın avlusunda buluşup namazımızı eda edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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