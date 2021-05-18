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Politika

AK Parti, Gazze ve Kudüs için Meclis Genel Kurulunda genel görüşme isteyecek

Sinan Uslu   | 18.05.2021
AK Parti, Gazze ve Kudüs için Meclis Genel Kurulunda genel görüşme isteyecek

TBMM

AK Parti, bugün toplanacak TBMM Genel Kurulunda, "Gazze ve Kudüs'te yaşanan insanlık vahşeti" ile ilgili genel görüşme açılmasını talep edecek.

AK Parti TBMM Grubu, Meclis Başkanlığına, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle "Gazze ve Kudüs'te yaşanan insanlık vahşeti" ile ilgili genel görüşme önergesi verecek.

Saat 15.00'te toplanacak Genel Kurulda, önergenin ön görüşmelerinin yapılması bekleniyor.


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