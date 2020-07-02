AK Parti fındık üreticisinin taleplerinin yerine getirilmesi için devrede
"Fındık Çalışma Grubu", fındık hasadı öncesinde üreticinin, TMO'nun alım için görevlendirilmesi, alım kampanyasının hasat öncesinde açıklanması ve fiyatların üreticiyi tatmin edecek düzeyde olması talebini Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye iletti.
TBMM
Fındık üreten şehirlerin AK Parti'li milletvekillerince oluşturulan "Fındık Çalışma Grubu", 2020 yılı fındık hasadı öncesinde değerlendirmelerde bulunmak için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi.
Çalışma toplantısında, TMO'nun alım için görevlendirilmesi, alım kampanyasının hasat öncesinde açıklanması ve fiyatların üreticiyi tatmin edecek düzeyde olmasını içeren üretici talepleri milletvekillerince gündeme getirildi.
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin talep ve beklentilerine tercüman olmak üzere çalışma toplantılarına başladıklarını belirtti.
Pakdemirli, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, bakan yardımcıları ve TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'ın yer aldığı toplantıda, fındık üreticilerinin taleplerinin ele alındığını anlatan Öztürk, 2020 yılı fındık piyasasının düzenlenmesi, alım politikaları gibi belirlenen konuların yanı sıra geçen yıl uygulanan fındık alım politikası üzerinde istişarelerde bulunduklarını söyledi.
Fındıkta devlet-üretici işbirliğinin devam etmesi gerektiğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:
"Fındık, olmazsa olmazımızdır. Sarp sınırından başlayıp, İstanbul Boğazı'na kadar uzanan Karadeniz'in kıyı şeridindeki illerimizde üretilen ve milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren fındık, Türkiye gıda sektörünün en önemli ihracat ürünüdür. Dünyada üretilen toplam fındığın yaklaşık yüzde 70'ini Türkiye gerçekleştiriyor. Bunun yüzde 85'ini de ihraç ediyor. İhracat geliri olarak tarım ürünleri içinde fındık birinci sırada. Karadeniz bölgesinin sahil kesiminde en doğudan en batıya kadar tüm illerimizde yüz binlerce aileyi, milyonlarca insanımızı yakından ilgilendiriyor. Hükümetimizin son yıllarda izlediği akıllı fındık alım politikası sayesinde üreticimiz de devletimiz de bu işten karlı çıkıyor. Fındık üreticisine her zaman destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Fındıkla ilgili nihai kararı hükümetimiz verecek. Üreticilerimizin memnun olacağı bir fındık politikası uygulanacağına inanıyoruz. Milletvekilleri olarak sürecin takipçisiyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı, toplantıda dile getirilen konular üzerinde gerekli çalışmaları yapıp kamuoyunu önümüzdeki günlerde bilgilendirecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.