Dolar
33.55
Euro
36.71
Altın
2,471.88
ETH/USDT
2,670.30
BTC/USDT
59,182.00
BIST 100
9,828.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti ekim ayında yeni anayasa çalışmalarına başlayacak

AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı, yeni anayasa çalışmaları kapsamında akademisyenler ve hukukçuların katılımıyla çalıştay düzenleyecek. Çalıştaydan çıkacak sonuç rapor haline getirilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Esin Işık  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
AK Parti ekim ayında yeni anayasa çalışmalarına başlayacak

Ankara

Alınan bilgiye göre, AK Parti, "sivil ve demokratik bir anayasa" hazırlama hedefi çerçevesinde yapılan çalışmalara hız verdi.

Bu kapsamda AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı, ilk olarak akademisyenler ve hukukçuların katıldığı çalıştay düzenleyecek.

Yeni yasama döneminin başlamasının ardından ekim ayında gerçekleştirilecek çalıştayla "nasıl bir anayasa" olması ve anayasa çalışmalarının şekline ilişkin konular ele alınacak.

Çalıştaydan çıkacak sonuç rapor haline getirilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da seyir halindeki minibüs yandı
Eskişehir'de bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
Türkiye, yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek için çalışmalara başladı
"Gürz-6" operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Etiyopya ile Somali heyetlerinin Türkiye'nin arabuluculuğunda Ankara'daki görüşmesi sürüyor

Benzer haberler

AK Parti ekim ayında yeni anayasa çalışmalarına başlayacak

AK Parti ekim ayında yeni anayasa çalışmalarına başlayacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet