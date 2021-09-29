AK Parti eğitimi yarıda kalan kadınlara yönelik eğitim seferliği başlattı
Emine Erdoğan, "Nerede Kalmıştık..." Eğitim Seferberliği Projesi'ne ilişkin, "Bu projeyle 81 ilimizde, açık öğretim liselerimiz ve halk eğitim merkezlerimiz, kadınlarımızı hem diploma sahibi yapacak hem de mesleki beceri kazandıracak." dedi.
Ankara
Emine Erdoğan'ın himayesinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan "Nerede Kalmıştık..." Eğitim Seferberliği Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.
Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile davetliler katıldı.
Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada eğitimin bir toplumun yegane güç kaynağı olduğunu, hükûmetin icraatlarında bu hassasiyeti en ön sıralara taşıdığını belirtti.
Gerek eğitimde yapılan reformlarla, gerekse sağlanan fırsat eşitliğiyle okullaşma oranının hatırı sayılır şekilde arttığını ifade eden Erdoğan, bugüne kadar sivil toplum kuruluşlarıyla "Haydi Kızlar Okula", "Ana-Kız Okuldayız" ve "Okuryazarlık Seferberliği" gibi birçok kampanya düzenlediklerini, bu çalışmaların sayısız insanın hayatını mucizevi şekilde değiştirdiğini bizzat gördüğünü anlattı.
Emine Erdoğan, "Şimdi de hepimize büyük bir heyecan veren 'Nerede Kalmıştık...' projesini hayata geçiriyoruz. Bir sebeple eğitimleri yarıda kalan kadınlarımız ve kız çocuklarımız, okula, kaldıkları yerden devam edecekler." diye konuştu.
"İnsan okul sıralarının özlemini, hasretliklerin en büyüğü olarak yaşar"
Yarım kalmış yolculukların kişilerin özelinde derin anlamları olduğunu dile getiren Erdoğan, "İnsan kaç yaşına gelirse gelsin, okul sıralarının özlemini, hasretliklerin en büyüğü olarak yaşar. Bu projeyle 81 ilimizde açık öğretim liselerimiz ve halk eğitim merkezlerimiz, kadınlarımızı hem diploma sahibi yapacak hem de mesleki beceri kazandıracak. Ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımız da 'Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Balkanlar Programı'ndan istifade edebilecek." ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan, bu süreçte AK Parti'li kadın milletvekilleri, AK Parti kadın kolları başkanları ve milletvekili eşlerinin de gönüllü "eğitim rehberi" olarak kadınların yanlarında bulunacaklarını, onları bu büyük atılımda yalnız bırakmayacaklarını söyledi.
"Eğitimli kadın, aileden güçlü topluma geçişi sağlayan en önemli aktördür"
Yeterli eğitimi alan kadınların, aileden güçlü topluma geçişi sağlayan en önemli aktörler olduğunu vurgulayan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kadınlar aynı zamanda toplumlarının aynasıdır. Köklerimize baktığınızda, medeniyet anlayışımızda kadının en üst mertebede olduğunu görürüz. Anadolu'da kadının, sosyal ve ekonomik hayatın önde gelen bir parçası olduğu hakikattir. Bacıyân-ı Rûm yani Anadolu Kadınlar Birliğinin topluma yön veren konumları bugün bile şaşkınlık vericidir. Yüzyıllar öncesinde zanaatla ilgilenmişler, yeri gelince vatan müdafaası yapmışlardır. Sosyal sorunlara eğilmişler, dayanışmanın, el uzatmanın, birbirini kalkındırmanın en güzel örnekliklerini sergilemişlerdir. Gençlere yol göstermişler, yetimlere sahip çıkmışlar, yaşlıları himaye etmişlerdir. Maddi sıkıntı içindeki insanlara ekonomik ferahlık sağlayacak yardımlaşma kanalları oluşturmuşlardır. Kadınlarımız, bu mirasa her dönem sahip çıkmış, Kurtuluş Savaşı'nda, bir ülkenin yeniden doğuşunda ve geleceğe attığı adımlarda emsalsiz örnekler sergilemişlerdir."
"Proje, istihdam oranlarını da artıracak"
Projenin, kadınların bilgi ve becerileri kadar istihdam oranlarını da artıracağını aktaran Erdoğan, "Güçlü kadınlar güçlü ailelere, güçlü aileler ise bileği bükülemez bir topluma dönüşecek." değerlendirmesinde bulundu.
Emine Erdoğan, sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde kadınların eğitim haklarından ekonomik, siyasi veya toplumsal nedenlerle mahrum olduklarına dikkati çekti.
Dünyadan bugün yaklaşık 132 milyon kız çocuğunun eğitim hakkını kullanamadığına işaret eden Erdoğan, bunun 34 milyonunun ilkokul, 30 milyonunun ortaokul ve 67 milyonunun lise seviyesinde eğitimi yarıda kalmış ya da hiç başlamamış kızlardan oluştuğunu bildirdi.
Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in rakamlarına göre, küresel olarak 796 milyon okuma yazması olmayan insanın üçte ikisinin kadınlar olduğuna işaret ederek, "Bu insanların eğitim hakkına kavuştuğu bir dünya nasıl olurdu? Bir düşünelim mi? 796 milyonun içinde okuma öğrenen, 132 milyonun içinde tekrar okula giden kadının her biri, karanlıkları aydınlatacak birer güneş olurdu elbette. Kendi ülkemizde, eğitim hakkını tamamlamamış tek bir kadın ya da kız çocuğu bırakmamak, sadece bize değil, dünyanın aydınlık geleceğine de yatırımdır." şeklinde konuştu.
"Bu cesareti göstermenizi istiyorum"
Kadınlara ve kız çocuklarına seslenen Erdoğan, "Eğitiminiz hangi sebeple yarım kalmış olursa olsun, kendinizi gerçekleştirme serüveniniz hala devam ediyor. Hayatta geç kalınmayan ender şeylerden biri, eğitimdir. İnsan her yaşta, yeniden başlayabilir. Sizden de bu cesareti göstermenizi istiyorum." dedi.
Emine Erdoğan, projeyi hazırlayan AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Bakan Yanık: İnsan kaynağımızın daha da zenginleşeceğine inanıyorum
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da projeden duyduğu heyecanı ve mutluluğu dile getirerek, türlü sebeplerle yarım kalan, akamete uğrayan bir işi tamamlama ihtimalinin, bazen yeni başlangıçlardan daha motive edici ve daha heyecan verici olabildiğini ifade etti. Bakan Yanık, bugün de öyle bir başlangıcın enerjisiyle bir arada olduklarını söyledi.
Derya Yanık, Türkiye'nin her geçen gün farklı alanlarda yeni başarılara imza attığını vurgulayarak, bu başarıların yoğun bir emek ve azimle çalışmanın sonucunda geliştiğini ve bunun da tesadüf olmadığını belirtti.
Bütün vatandaşlara, kendilerini iyi yetiştirebilecekleri eğitim imkanları sunmayı hedeflediklerinin ve bu konuda mümkün olduğunca çok insana ulaşmaya çalıştıklarının altını çizen Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Böylelikle her birimizin, kendi hedeflerini gerçekleştirirken aynı zamanda ülkemizin gelişimine de en ileri düzeyde fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bu anlamda tek bir kişiyi dahi geride bırakmadan ilerleme çabası içindeyiz. Kız çocukları ve kadınların yarım kalan eğitimlerinin tamamlanmasıyla insan kaynağımızın daha da zenginleşeceğine inanıyorum. Nerede Kalmıştık Projesi'ni de böyle bir idealin yansıması olarak görüyorum.
2000'li yıllarda okuma yazma seferberliği ile örgün eğitimden uzak kalmış birçok kadın, okuma yazma öğrenerek yeni iletişim ve üretim yollarıyla buluşmuş, böylece her birinin hayatında yepyeni ufuklar belirmiştir. Saygıdeğer Hanımefendi himayesinde gerçekleşen 'Haydi Kızlar Okula', 'Ana-Kız Okuldayız' gibi kampanyalar, kadınların ve kız çocuklarının hayatında tam olarak bu etkiyi yapmıştır."
"Kadınlarımızın, eğitimin her aşamasında en üst seviyelere ulaşmasını hedefliyoruz"
Herkesin, hem kendisinin hem ülkesinin ve milletinin iyiliğine katkıda bulunabileceği bir yeteneği olduğunu belirten Yanık, "Bu inançla, hükümetlerimiz döneminde hizmetlerimizin odağına aldığımız insana ve insanlığa faydalı projelerle üretmek isteyen herkesin, kadın erkek ayırmaksızın desteklenmesi sağlanmıştır. 83 milyonluk nüfusumuzun yaklaşık yarısını oluşturan kadınlarımızın okuryazarlık başta olmak üzere eğitimin her aşamasında en üst seviyelere ulaşmasını hedefliyoruz." diye konuştu.
Bakan Yanık, okullaşma ve okuryazarlık oranlarında son 18 yılda önemli artışlar sağlandığı ifade ederek, "TÜİK verilerine göre, 6 yaş üzeri kadın nüfus içerisinde okuryazarlık oranı 2002 yılında yüzde 79,9 iken 2020'de bu oran yüzde 95,5'e yükseldi." bilgisini paylaştı.
Eğitim destekleri ile kız öğrencilerin okuldan ayrılma oranlarının düşürülmesini de sağlamaya çalıştıklarına işaret eden Yanık, iyi yetişmiş her insanın, milli servetin çok kıymetli bir unsuru olduğunun altını çizdi. Yanık, iyi eğitimin, istihdam olanaklarına erişmeye ve bu imkanın çeşitlenmesine fırsat sağladığını, iyi eğitim ve iyi istihdama ulaşan kişilerin, toplumsal refaha katkısının da çoğaldığını kaydetti.
"Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz kadar kuvvetliyiz"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulamaya konulan ve 2018-2023 yıllarını kapsayan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nda, kadınların çalışma hayatının her alanına tam ve etkin katılımının sağlanmasının hedeflendiğini hatırlatan Yanık, bu hedefle kadınların değişen iş gücü piyasası dinamikleri doğrultusunda ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olması için çalışıldığını vurguladı.
Her 5 yılda bir yaptırılan Türkiye Aile Yapısı Araştırması'nın, sosyal yardım yapılan ailelerde kadınların büyük çoğunluğunun iş gücüne katıldığını gösterdiğine dikkati çeken Yanık, "Sosyal yardım, kadınlarda muhakkak suretle üretime katılmayı tetikliyor. Kadınlar, bir sosyal yardım almışlarsa bir süre sonra kendilerini bir şekilde üretim bandının içine dahil etme zorunluluğu duyuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Sosyal yardımların, kadınların istihdamına, çocukların, özellikle kızların eğitimlerini sürdürmelerine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Yanık, "Bir zincir, en zayıf halkası kadar güçlüdür. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz kadar kuvvetliyiz. Bu sebeple kendi potansiyelini açığa çıkarmış, hayallerini gerçekleştirmiş, hedeflerine ulaşmış her insan, her birimiz için büyük bir kazanımdır. Var olan yetenekleri atıl kalan tek bir kişi ise bu dünya için ciddi bir kayıptır." ifadesini kullandı.
Yanık, insanın hayal ettiği müddetçe yaşadığını, yenilendiğini ve tazelendiğini dile getirerek, "Devleti yaşatacak olanlar da hayalleriyle birlikte değerlerine sahip çıkanlar, insanların iyiliğine hizmet edenler ve sabırla hedeflerine yürümeyi sürdürenlerdir." dedi.
Projede emeği geçen, çalışan ve gönüllü olarak görev alan herkese teşekkür eden Yanık, "Kolları sıvayarak 'haydi yeniden başlıyoruz, nerede kalmıştık' diyen kadınlara başarılar diliyorum, başaracaklarından da çok eminim." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.