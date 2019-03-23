AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: 31 Mart'ta öyle güçlü mührü vuracağız ki
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "31 Mart'ta öyle güçlü mührü vuracağız ki ülkemiz üzerinde, şehrimiz üzerinde oyunlar oynamaya çalışanlar dersini alacak." dedi.
İstanbul
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "31 Mart'ta öyle güçlü mührü vuracağız ki ülkemiz üzerinde, şehrimiz üzerinde oyunlar oynamaya çalışanlar dersini alacak. Bir daha da bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine karşı yanlış işler içerisinde olmayacaklar." dedi.
Esenler Dörtyol Meydanı'nda halka hitap eden Binali Yıldırım, 31 Mart'ın ülkenin birliğine ve beraberliğine karşı olanlara yanıt olacağını belirtti.
Yıldırım, "31 Mart'ta öyle güçlü mührü vuracağız ki ülkemiz üzerinde, şehrimiz üzerinde oyunlar oynamaya çalışanlar dersini alacaklar. Bir daha da bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine karşı yanlış işler içerisinde olmayacaklar." ifadesini kullandı.
İstanbul'un en büyük şehir yenilemesini Esenler'de gerçekleştireceklerini dile getiren Yıldırım, bu konudaki bütün çalışmaları Başbakanlığı döneminde yaptığını kaydetti.
"Kimliğinizle gurur duyun"
Etnik kimliğin doğuştan gelen özellik olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:
"Anamıza, babamıza biz karar vermiyoruz. Onun için kimliğinizle gurur duyun. Kürt iseniz Kürtlüğünüzle gurur duyun, Türk iseniz Türklüğünüzle gurur duyun, Laz, Çerkez, Arap, Abhaz, muhacir, ne olursanız olun bu bizim gurur vesilemizdir. Ama ay-yıldızlı bayrağımızla da gurur duyacağız, vatan toprağımızla da gurur duyacağız, Türk milletiyle de gurur duyacağız. 780 bin kilometrekare vatan toprağında bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Bu ülkeyi bölmeye çalışanlara, ülkemize zarar vermeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz."
Yıldırım Sivaslılarla bir araya geldi
Yıldırım, İstanbul Ataşehir Sivaslılar Derneği'nin İçerenköy'de düzenlediği Sivas Buluşması'na da katıldı.
Seçime çok kısa bir süre kaldığını hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:
"Altı gün sonra bayram var bayram. Ataşehir'de gönül belediyeciliğine hazır mısınız? İsmail Erdem Sancaktepe'de bir efsane oldu. Orada çok güzel eserler ve isim bıraktı. Şimdi sırada Ataşehir var. İsmail Erdem'le erdemli belediyeciliğe 'Bismillah' diyoruz. Hemşehrinizin yanında beni de unutmayın. Tamam mı? Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim ülkemiz ve milletimiz için tezgah kuranlara fırsat vermesin. Hemşehriniz olarak 17 yıl boyunca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürmeyiz. En önce bu işe Yiğidolar izin vermez."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.