Politika

AK Parti Brüksel AB Temsilciliği, basın mensuplarına iftar verdi

AK Parti Brüksel AB Temsilciliği, Brüksel'de basın mensuplarına iftar verdi.

Selen Valente Rasquinho  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
AK Parti Brüksel AB Temsilciliği, basın mensuplarına iftar verdi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

AK Parti Brüksel AB Temsilcisi Ruhi Açıkgöz, iftar davetinden önce yaptığı açıklamada, basının rolünün önemine dikkati çekti.

Bu yıl ramazanın çok verimli geçtiğini belirten Açıkgöz, "Buradaki vatandaşlarımız hakikaten ramazan konusunda da çok duyarlılar. Nice ramazanlara sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde inşallah tekrar kavuşuruz." ifadesini kullandı.

Yöneticiliğini Cemil Soysal'ın yaptığı, Brüksel'in tarihi meydanında Belçika mutfağından lezzetler sunan ödüllü restoran Ommegang'da verilen iftara, AK Parti Brüksel AB Temsilciliği mensupları ile Belçika'daki Türk gazeteciler katıldı.

