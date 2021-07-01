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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM’de basın toplantısı düzenliyor.
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Politika

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanları istişare ve değerlendirme kampında bir araya gelecek

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, İstanbul'da 81 ilin AR-GE ve Eğitim Başkanlarının katılacağı istişare, değerlendirme ve eğitim kampı düzenleyecek.

Enes Kaplan   | 01.07.2021
AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanları istişare ve değerlendirme kampında bir araya gelecek

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 3 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve üç gün sürecek kampın açılışına, AK Parti Tanıtım Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katılacak.

Toplantılarda, AR-GE ve Eğitim Başkanlığının 2023 seçimlerine giden süreçteki stratejisi ve yol haritası oluşturulacak.

Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen'in ve birim başkan yardımcılarının da kendi çalışma alanlarına ilişkin sunum yapacakları kamp, odak grup toplantılarıyla devam edecek.

Bölge koordinatörleri başkanlığında düzenlenecek toplantılarda ise bölgesel ihtiyaç analizleri ortaya konacak ve politika stratejileri konuşulacak.

Kamp, İstanbul'da yapılacak kültürel etkinliğin ardından sona erecek.

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