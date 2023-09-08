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Politika

AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Ürdün, Filistin, İsrail temaslarını AA'ya değerlendirdi

AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, "Türkiye'nin Filistin davasına desteği tam. Bizler de parlamenterler olarak Filistin halkının ve Filistin davasının yanındayız." dedi.

Enes Canlı  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Ürdün, Filistin, İsrail temaslarını AA'ya değerlendirdi

Kudüs

Akdeniz Parlamenterler Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Ürdün, Filistin ve İsrail'e yaptığı ziyaretlerde Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteği ve Mescid-i Aksa konusundaki görüşlerini muhataplarına ilettiklerini söyledi.

AKDENİZ-PA'nın düzenlediği Orta Doğu Yüksek Seviyeli Görev toplantıları kapsamında Filistin'e gelen Uslu, Mescid-i Aksa'daki cuma namazının ardından AA muhabirine konuştu.

AKDENİZ-PA Orta Doğu heyetinde 10 ülkeden 16 temsilcinin yer aldığını belirten Atay, Ürdün'ün başkenti Amman'da ilgili bakanlarla "Filistin meselesi, Kudüs, bölgede istikrarın sağlanması, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, Ürdün'deki 1,4 milyon Suriyeli sığınmacının durumu ve bunların gönüllü geri dönüşü" konularını ele aldıklarını kaydetti.

Atay, Ürdünlü yetkililerin, Esed rejimiyle resmi görüşmeler yapmalarına rağmen son 2 yılda güvenli ve gönüllü ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 2 bin olduğunu aktardığına dikkati çekerek, "Türkiye bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgeyle 600 bine yakın Suriyelinin güvenli, onurlu ve gönüllü bir şekilde ülkelerine dönüşünü gerçekleştirdi. Bu sürecin dünyaya örnek şekilde yürütüldüğünü bir kez daha Ürdün'de gördük." dedi.

"Türkiye'nin Filistin davasına desteği tam"

Filistin'de Başbakan Muhammed Iştiyye ve Filistin Ulusal Meclis Başkanı Ruhi Fettuh ile görüştüklerini aktaran Atay, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Filistin davasına desteği tam. Bizler de parlamenterler olarak Filistin halkının ve Filistin davasının yanındayız. Görüşmelerimizde bunu bir kez daha ifade ettik ve dedik ki; Kudüs'ün özgürleştirilmesi, Mescid-i Aksa'nın özgürleştirilmesi, 1967 sınırlarında Doğu Kudüs'ün başkent kabul edildiği Filistin'in kabul edilmesi ve tanınması konusundaki fikrimizi görüşümüzü muhataplarımıza bir kez daha ifade ettik. Bu hem hükümetimizin hem devletimizin hem Türk milletinin görüşüydü."

Atay, İsrail'de de Meclis Başkanı Amir Ohana ve diğer parlamenterlerle görüşmelerinde "Filistin davası ve Mescid-i Aksa konusundaki görüşlerini paylaştıklarını" aktardı.

"Cumhurbaşkanımızın oynadığı rolü bir kez daha gördük"

Türkiye'nin rol modelliği ve liderliğinin herkes tarafından kabul edildiğini dile getiren Atay, "Cumhurbaşkanımızın oynadığı rolü bir kez daha gördük. Sahaya çıktığımızda halkta aynı duyguların olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında bölgede bir lider olduğu, Tayyip Erdoğan'ın bir liderlik üstlendiğini hissettik." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk ettiği Karadeniz Tahıl Koridoruna ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin de AKDENİZ-PA heyetindeki muhatapları tarafından yakından izlendiğini vurgulayan Atay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye sadece Orta Doğu'da değil, Kafkaslarda ve Avrupa'da da farklı bir rolde ve herkes de bu rolü kabul etmiş durumda."

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