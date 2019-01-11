ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara'da çok güzel üniversitelerimiz, öğretim üyelerimiz, sanayicilerimiz, odalarımız, esnaflarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, hemşehri derneklerimiz var. Bunlarla birlikte şehri yöneteceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özhaseki, Ankara'da faaliyet gösteren 16 radyonun ortak yayınında soruları yanıtladı.

Gençlere, çocuklara, kadınlara, engellilere, yeşile, çevreye yönelen 11 ana başlık altında 111 ayrı proje belirlediklerini ifade eden Özhaseki, "11 ana başlığın hepsinde Ankara lider olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Önceliklerinin metro sistemini çoğaltmak olduğunu belirten Özhaseki, "Şu anda yer üstü ve altı 64 kilometre metro hattı var. Biz bunun üstüne 60 kilometre daha planladık. Ayrıca Ankara'ya binden fazla spor alanı yapacağız." ifadelerine yer verdi.

Özhaseki, Ulus esnafı ile 15 gün içerisinde bir araya geleceğini ve sorunlarını çözeceklerini belirtti.

Mamak'ta kentsel dönüşüm sorunu bulunduğuna işaret eden Özhaseki, "9 bin 200 kişi evlerini alamamışlar. Öncelikle bunu bitirip, o evleri teslim edeceğiz." açıklamasında bulundu.

13 yerde büyük Millet Bahçesi planladıklarını, 55 bin kişilik UEFA standartlarında bir stat yapılacağını dile getiren Özhaseki, "Ankapark'a gelince Melih Bey'in orada çok büyük bir emeği var. Yeni yapılan Eryaman Stadı ve Ankapark'ta çeşitli ihtilaflar var. Bunların giderilmesi lazım. Bunlar da gideriliyor. Ankaragücü, ikinci yarıda maçlarını burada yapacak inşallah. Ankapark da bu yaz büyük hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

"Alımları Ankara'daki yerli üreticilerden yapacağız"

Özhaseki, spor alanlarını mahallelerde de yaygınlaştırmak gerektiğine işaret ederek, "Mini futbol, tenis gibi sahalar yapmak lazım. Bunlarla ilgili de hazırlıkların hepsi yapıldı, binden fazla böyle spor alanı yapılacak. Mahallelerde kreşler yapılması lazım. Ayrıca oyun evleri yapacağız. Annelerin 1-2 saatliğine veya gün boyu çocuklarını bırakabileceği oyun evleri kuracağız." açıklamasında bulundu.

Özhaseki, Ankara'daki otoparkları çoğaltmak gerektiğini belirterek, bunun için yaptıkları planlamaları da paylaştı. Özhaseki, Kültür Yolu Projesi'ne ilişkin detaylar verdi ve "İnşallah başkan olursam, ilçe belediyelerimizle karar vereceğiz ve Ankara'da üretilen bir şey varsa hizmetler için alımları kesinlikle Ankara'daki yerli üreticilerden yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Siteler esnafı için de değişik bir projelerinin bulunduğunu bildiren Özhaseki, "Önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Siteler'in çevresinde hazine arazileri var. Üretim haneleri oraya taşıyıp, Siteler'i sadece showroom olarak düzenlemeyi düşünüyoruz. Tabii bu konulara esnaflarımızla oturup birlikte karar vereceğiz." bilgisini verdi.

"Ben ihale vermem, karşıdakiler kazanır"

Mehmet Özhaseki, "Ankara'da çok güzel üniversitelerimiz, öğretim üyelerimiz, sanayicilerimiz, odalarımız, esnaflarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, hemşehri derneklerimiz var. Bunlarla birlikte şehri yöneteceğiz. Ne yapıyorsanız istişare ederek yaparsanız, inanın sonunda hayır gelir." değerlendirmesinde bulundu.

İhalelerle ilgili prensiplerinin bulunduğunu bildiren Özhaseki, "Ben ihale vermem, karşıdakiler kazanır. Tüm ihaleleri canlı yayınlarım. Kim giriyor, ne kadara alıyor, hepsi canlı yayında vatandaşlar tarafından izlenir." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ömer Olcay