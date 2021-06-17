AK Parti 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sunacak
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini, yarın TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.
TBMM
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