Euro
10.38
Dolar
8.69
BIST 100
1,419.48
Altın
1,777.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’te basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Politika

AK Parti 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sunacak

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini, yarın TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

Sinan Uslu   | 17.06.2021
AK Parti 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sunacak

TBMM

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bin 657'ye yükseldi
Dünya genelinde 2,5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Van'da mobil aşı ekipleri fabrikaları dolaşarak çalışanları aşılıyor
Amasya'da OSB çalışanları mobil ekipler tarafından aşılanıyor
Bursa OSB'de çalışan 57 bin 860 kişi aşı oldu

Benzer haberler

AK Parti 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sunacak

AK Parti 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sunacak

Hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarılacak

Sayıştay Başkanlığı seçiminin komisyon aşaması tamamlandı

Bakan Gül: 1 Ocak 2017'den günümüze kadar en az 2 milyon kişi Türkiye'de uzlaşma sağladı

Bakan Gül: 1 Ocak 2017'den günümüze kadar en az 2 milyon kişi Türkiye'de uzlaşma sağladı
TBMM'de müsilaj sorunuyla ilgili araştırma komisyonu kurulacak

TBMM'de müsilaj sorunuyla ilgili araştırma komisyonu kurulacak
TBMM'de Avrupa'da yükselen ırkçılık ve İslamofobi inceleme alt komisyonu toplandı

TBMM'de Avrupa'da yükselen ırkçılık ve İslamofobi inceleme alt komisyonu toplandı