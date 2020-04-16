Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Gamze Pala açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Rize'nin Fındıklı ilçesinde tartıştığı bir kişi tarafından öldürülen Gamze Pala'nın davasına müdahil olacaklarını bildirdi.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şöyle dedi:
"Gamze Pala kardeşimizin katledilmesi hepimizi derinden üzdü. Şiddet bir insanlık suçudur. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Yargı sürecine müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.