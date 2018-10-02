Fotoğraf: AA/Raşit Aydoğan

ANKARA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla bir otelde düzenlenen "Yaşlı Refahı İçin Yaşlı Hakları Konferansı"nda yaptığı konuşmada, Allah'ın ömür verdiği takdirde, herkesin bir gün yaşlılığın ne demek olduğunu tecrübe edeceğine işaret etti.

Dünya nüfusunun yüzde 8,9'unu 65 yaş ve üstü bireylerin oluşturduğunu aktaran Selçuk, dünyada yaşlı nüfusundaki artışın Türkiye'ye de yansıdığını söyledi.

Selçuk, TÜİK tarafından 2017 yılının sonunda yayınlanan verilere göre, Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun son 5 yılda yüzde 17 oranında artarak, 6 milyon 900 bin kişiye ulaştığını vurgulayarak, bu artışı, Türkiye'nin zengin insan kaynağı içerisinde nüfusu nicelik bakımından olduğu kadar nitelik bakımından da değerli kılan unsurlar olarak gördüklerini ifade etti.

"Bizler, gittikçe yaşlanan dünyada sahip olduğumuz yaşlı nüfusumuzu, yaşayan hazinelerimiz addediyoruz. Bu oranlar, hizmet politikalarımızdaki ve icraat yelpazemizdeki istikrarlı gelişimi de beraberinde getiriyor." diyen Selçuk, hükümet ve bakanlık olarak, gençliklerini çalışarak, üreterek, ülkeye ve millete hizmet ederek geçiren büyüklerin hayatlarının geri kalanını hiç kimseye muhtaç olmadan ve insan onuruna yakışır şekilde yaşayabilmelerini sağlamayı temel vazife saydıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Yaşlılığı, insanı öteleyen, yalnızlığa iten, olumsuz bir kavram olarak değil, bilakis, toplumumuza yön veren, bizleri dünyada insani değerler bakımından ayrıcalıklı bir konuma yükseltecek, geleceğe ve geleceğin nesline ışık tutacak bir meşale olarak görüyoruz. Yaşlılık yoksunluk değil, aksine bir kazanımdır. Yaş almak, bilgelikle, deneyimle, hayatla dolup taşmak. Bu bakış açısıyla temellenmiş AK Parti hükümetlerinin bütüncül yönetim anlayışı, her alanda olduğu gibi, büyüklerimizin yaşam şartları konusunda da refahı ve üst düzey hizmet anlayışını beraberinde getirmekte. Sosyal hayattan temel yaşam koşullarına, emekli aylıkları ve sosyal güvenceden evde bakım hizmetlerine dek, yaşlılarımızın toplumsal hayattan kopmamasını sağlayacak hemen her alanda birçok projeyi ve programı uygulamaya aldık. Bugün Bakanlığımız bünyesinde uygulanan Yaşlı Destek Programı kapsamında büyükşehir belediyelerimizin yaşlılara yönelik evde bakım ve destek projelerine büyük katkılar sağlıyoruz. Bakıma muhtaç, engelli durumuna gelmiş olan ve kurum bakımı talep etmeyen yaşlılarımıza aylık, asgari ücret tutarında evde bakım ücreti imkanı sağlıyoruz."

Huzurevlerinde 25 bini aşkın vatandaşa hizmet veriliyor

Selçuk, kamuya, özel sektöre ve vakıflara bağlı toplam 394 huzurevinde koruma ve bakıma ihtiyaç duyan 25 bin 394 vatandaşa hizmet verildiğini, bu vatandaşlardan 4 bin 741'inin Bakanlığa bağlı huzurevlerinden ücretsiz yararlandığını anlattı.

Bakanlığa bağlı 503 kişi kapasiteli Darülaceze'de 458 yaşlıya da hizmet sunduklarını belirten Selçuk, "Geleceğimizin inşacısı büyüklerimize sağladığımız yaşam alanlarını, onları dört duvar arasına hapseden yapılar olmaktan çıkararak, sosyal, kültürel, hobi faaliyetleri düzenliyor ve yaşlılarımızın bu faaliyetlere katılımlarına özel önem veriyoruz." dedi.

Selçuk, sosyal güvence şemsiyesi altında 2002'de 6 milyon 500 bin kişinin emekli aylığı aldığını, 2018 Haziran ayı itibarıyla bu sayının 12 milyon 500 bine ulaştığını bildirdi.

"Yaşlılar aktif olarak hayatta yer alacak"

Bakan Selçuk, 2007'de "Türkiye'de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı"nı, 2013'de de "Ulusal Yaşlanma Uygulama Programı"nı başlattıklarını anımsatarak, "Hazırlık aşamasında olduğumuz 'Aktif Yaşlanma Strateji Belgesi' ile vatandaşlarımızın hayatın her alanında aktif olarak yer almalarını, sağlıklı, mutlu bireyler olarak yaşam sürmelerini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Özellikle vicdani ve insani meseleler söz konusu olduğunda bütün imkanlarını ve enerjisini harcayarak, hiçbir şekilde desteğini esirgemeyen, her daim öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Ne mutlu bize ki tecrübeyi en büyük öğretmen kabul eden, büyüğüne, ecdadına saygıyı en büyük erdem addeden bir geleneğin temsilcileriyiz. Ve yine, ne mutlu bize ki yediden yetmişe halkının her bir kesimi için alın teri döken, gecesini gündüzüne katan bir Cumhurbaşkanına, yaptığı her hizmeti lütuf olarak değil, hakkın teslimi olarak gören bir hükümete sahibiz. Tabii bizler bu bakış açısını, saygıyı, sevgiyi, edebi ve hürmeti yine siz büyüklerimizden öğrendik. Hiç kuşkusuz bugün sahip çıktığımız tüm değerlerin hala yaşıyor olmasında en büyük pay sizlerin. Sosyal devlet anlayışıyla sürdürdüğümüz bu bilinç ve hassasiyetimizin gelecek nesillere de örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. 'Geçmişi olmayanın geleceği de olamaz.' düsturuyla hareket ediyor, sizlerden aldığımız ilhamı yeni kuşaklara aktarmaya gayret ediyoruz. 1 Ekim Yaşlılar Haftası'nın, gölgesinde dinlendiğimiz tüm ulu çınarlarımız başta olmak üzere, ülkemize, milletimize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu