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Politika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Şiddetin her türlüsü insanlık suçudur

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Keçiören'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 22.09.2020
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Şiddetin her türlüsü insanlık suçudur

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştığı olaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şiddetin her türlüsü insanlık suçudur. Keçiören'de sağlık çalışanlarımıza yönelik çirkin saldırıyı kınıyorum. Salgın döneminde büyük özveriyle görevlerinin başında olan sağlık personelimizin moralini yüksek tutmak hepimizin görevi."

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