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Politika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Eczacılarımıza 230 milyon lira iyileştirme sağladık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "SGK ile TEB arasında imzalanan protokolle eczacılarımıza 230 milyon lira iyileştirme sağladık." dedi.

Merve Yıldızalp   | 22.05.2019
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Eczacılarımıza 230 milyon lira iyileştirme sağladık

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında imzalanan protokol ile eczacılar için yıllık 230 milyon lira iyileştirme sağlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SGK ile TEB arasında protokol imzalandığını belirtti. 

Eczacı oda başkanlarıyla bir araya gelinerek protokol için son 2 ayda sekiz toplantı yapıldığını aktaran Selçuk, TEB heyeti ile yakın çalışma imkanı bulunduğunu ifade etti.

SGK'nin Türkiye genelinde 25 bin 500 eczane ile sözleşmesinin olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, vatandaşların ihtiyaç duyduğu her türlü tedavi ve ilacı dünyanın neresinde olursa olsun erişime açmak için çalıştıklarını bildirdi. 

Selçuk, "SGK ile TEB arasında imzalanan protokol ile eczacılarımıza 230 milyon lira iyileştirme sağladık. Yaptığımız protokolle ortaya koyduğumuz iyileştirmeler, SGK'nin gücünü vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunma konusundaki kararlılığının, çalışmasının, azminin, inancının bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

"Reçete hizmet bedelini ödemeye başladık"

Protokol kapsamında eczanelere iki alanda güçlü mali iyileştirmeler yaptıklarını vurgulayan Selçuk, "Eczanelerin reçete başına kendilerine ödenen reçete hizmet bedelini enflasyon oranında artırdık. Bu eczacılarımıza 1 Nisan 2019'dan itibaren karşıladıkları her reçete için 43 kuruş ile 4 lira 39 kuruş arasındaki reçete hizmet bedelini ödemeye başladık." ifadesine yer verdi.

Bakan Selçuk, eczanelerin kuruma yapacağı indirim oranlarına ilişkin satış hasılatı baremlerinde de yüzde 20 oranında artış sağlanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Selçuk, imzalanan protokolün vatandaşlara ve eczacılara hayırlı olmasını temenni etti.


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