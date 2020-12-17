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Politika

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Asgari ücrette 1,5 kat reel artış sağladık

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk "Asgari ücret bağımsız bir komisyon olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. 18 yıllık döneme baktığımızda reel artış olarak 2020 Ocak itibarıyla 1,5 katlık artış sağladık" dedi.

Ertuğrul Subaşı   | 17.12.2020
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Asgari ücrette 1,5 kat reel artış sağladık

TBMM

TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milletvekillerinin sorularına cevap verdi.

Sosyal yardım alan vatandaşların sosyal yardımlarının haczedilmediğini belirten Selçuk, asgari ücrete ilişkin eleştiriye de yanıt verdi. Selçuk, şöyle konuştu:

"Asgari ücret devlet, işçi ve işveren kesimlerinden oluşan üçlü bir yapı içerisinde bağımsız bir komisyon olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Komisyonda bütün sosyal tarafların, kamunun teklifleri, önerileri, talepleri, görüşleri bağımsız bir şekilde, objektif ve şeffaf bir şekilde yapılan toplantılarda dinlenmektedir. 18 yıllık döneme de baktığımız zaman, reel artış olarak 2020 Ocak itibarıyla 1,5 katlık bir artış sağlamış durumdayız."

Selçuk, işsizlikle çok yönlü mücadele edildiğini dile getirerek, hem aktif iş gücü programları hem de pozitif iş gücü programları bulunduğunu bildirdi.

Gençlerde iş gücünün yıllara göre artmaya devam etmediğini, 2002'den bu yılın kasım ayı sonuna kadar İŞKUR tarafından toplam 9,5 milyon kişinin işe yerleştirildiğini anlatan Selçuk, bunun yaklaşık üçte birinin gençlerden oluştuğunu söyledi.

Tarımsal desteklerin arttığını ifade eden Selçuk, 2018-2020 yılları arasında 52 milyara yakın destek ödemesi yapıldığına dikkati çekti. Selçuk, 2021 yılında da 22 milyar liralık tarımsal destek sağlanacağını anımsatarak, çiftçileri korumaya devam edeceklerini kaydetti.



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