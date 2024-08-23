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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Göbeklitepe'yi ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'ye ziyarette bulundu.

Cebrail Caymaz, Müslüm Etgü  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Göbeklitepe'yi ziyaret etti Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Şanlıurfa

Bakan Tunç, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında ziyaret ettiği Göbeklitepe'de Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul'dan kazı çalışmaları ve eserler hakkında bilgi aldı.

Bakan Tunç'a ziyaretinde, Vali Hasan Şıldak, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyüpoğlu, Mehmet Ali Cevheri, Hikmet Başak ve Emin Önen ile AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı İlhami Günbegi eşlik etti.

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