Dolar
32.06
Euro
35.00
Altın
2,162.49
ETH/USDT
3,980.00
BTC/USDT
71,607.00
BIST 100
9,069.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da TESKOM’un iftar programında konuşuyor.
logo
Politika

Adalet Bakanı Tunç: Sayın Cumhurbaşkanı'mız Anayasa'ya göre 'son seçimim' dedi gençlere

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Anayasa'ya göre 'son seçimim' dedi gençlere. Anayasa'nın 116. maddesinin 3. fıkrasında da Meclis seçimleri yenilerse o durumda da üçüncü kez adaylık söz konusu olabiliyor." dedi.

İsmet Karakaş, Serdar Açıl  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
Adalet Bakanı Tunç: Sayın Cumhurbaşkanı'mız Anayasa'ya göre 'son seçimim' dedi gençlere Fotoğraf: Betül Abalı/AA

Ankara

Tunç, bazı programlara katılmak üzere bulunduğu Beypazarı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına yönelik soruşturmanın sürdüğünü bildiren Tunç, kazaya karışan sürücü ile annesinin Mısır üzerinden ABD'ye geçtiğini, adli yardımlaşma kapsamında ABD ile gerekli yazışmaların yapıldığını belirtti.

Şüphelilerin iade dosyası ve geçici tutuklama evrakının 7 Mart'ta ABD'ye iletildiğini aktaran Tunç, "Bugün itibariyle de ABD'den bize cevabi yazı geldi. Bu cevabı yazıda istenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık. Buradaki süreci takip ediyoruz." diye konuştu.

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca takip edildiğini söyleyen Tunç, şu bilgileri verdi:

"İstanbul Eyüpsultan'da gerçekleşen, 1 kişinin vefatıyla, 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bir trafik kazası. Sonrasında 18 yaşından küçük sürücü ve annesinin yurt dışına gittiği, soruşturmadan kaçtıkları belirlendi. Bu kapsamda hemen adli süreci, özellikle hem önce Mısır'dan, sonra ABD'den talep ettik. İadesini talep ettik. Hem diplomatik yollardan talep ediyoruz hem de Interpol aracılığıyla bunlar gerçekleşiyor. Umut ediyoruz ki ABD iade konusundaki talebimizi olumlu karşılasın ve buradaki yargılama süreci de devam etsin. Yine dün itibariyle bu kapsamda 2 gözaltı gerçekleşti. Kaza sonrası olay yerine gelen ve sonrasında anne ve oğlunu havaalanına bırakan kişi gözaltına alındı. Yine 18 yaşından küçük sürücünün babasının şoförü, oradaki mağdurlardan birinin telefonunu emniyete teslim eden kişiyle ilgili olarak da yine gözaltı kararı verildi. Onlar şu anda gözaltında. Soruşturmaları devam ediyor. Adli süreci titizlikle takip ediyoruz."

"Cumhurbaşkanı'mız Anayasa'ya göre 'son seçimim' dedi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "yerel seçimlerin son seçimi olacağı" ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın "Erken seçimle Cumhurbaşkanının bir kez daha aday olabileceğine" ilişkin açıklamaları anımsatılan Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Anayasa'daki kuralı hatırlattığını bildirdi.

Bozdağ'ın Anayasa'nın 116. maddesindeki "Cumhurbaşkanının ikinci döneminde TBMM'nin seçimin yenilenmesi kararı alması halini" hatırlattığını aktaran Tunç, bunun 5'te 3 çoğunluğa, yani 360 milletvekilinin oyuyla mümkün olabileceğine dikkati çekti.

Bakan Tunç, "O günlere daha çok zaman var. Önümüzdeki 4,5 yıl içerisinde neler olur, neler biter, Mevla'm neler gösterir? Vatandaşlarımız 17 sandıkta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasında durdu. Şimdi 18. sandık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız tabii Anayasa'ya göre 'Son seçimim' dedi gençlere. Burada tabii Anayasa'nın başka maddeleri de var. Anayasa'nın 116. maddesinin 3. fıkrasında da Meclis seçimleri yenilerse o durumda da üçüncü kez adaylık söz konusu olabiliyor." diye konuştu.

"Siyasi Partiler Kanunu'na göre bağışın şekli bellidir, miktarı da bellidir"

Tunç, sosyal medyaya yansıyan, bir siyasi parti binasındaki para sayma görüntüleri üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin soruyu da cevapladı.

Söz konusu görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını kaydeden Tunç, "O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başlandı. Onlar Cumhuriyet savcılığımızın takibinde. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Tabii bir açıklama yapıldı, bunların partiye yapılan bir bağış olduğu söylendi. Neticede bunların da kuralları var. Siyasi Partiler Kanunu'na göre bağışın şekli bellidir, miktarı da bellidir." dedi.

Partilere bağış kampanyasında verilen hesap numaralarının bulunduğunu, bu paraların söz konusu hesap numaralarına yatan para mı olduğunun araştırılacağını kaydeden Tunç, şöyle devam etti:

"Bunlar acaba bir başka kaynaktan mı geliyor? Yani savcılık bu paraların kaynağını elbette ki soracaktır, sorgulayacaktır. Çünkü kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki ortaya çıktı. Çünkü böyle miktarda bir paranın özellikle sadece bir adi belgeyle bir alışveriş söz konusu. Bir il binasının bu şekilde bir satışının nasıl söz konusu olabildiğini elbette ki Cumhuriyet Savcılığı bu tereddütleri ortadan kaldıracak bir soruşturma gerçekleştirecektir. Bu konuda lehte çok aleyhte çok beyan var. İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasıyla ilgili bir para olduğu söyleniyor. Yani bu para genel merkez tarafından mı ödendi, yoksa bu paradan mı ödendi? Tüm bunlar hepsi muallakta olan konular. Belgeyle görüntü kaydının tarihlerinin tutmamış olması, tüm bunlar Cumhuriyet Başsavcılığının inceleyeceği hususlar. İncelemeler neticesinde ortaya çıkacaktır. Eğer bir suç varsa, bir suç unsuru varsa, bir kara para varsa, yani bir suçtan kaynaklanan bir gelir varsa tüm bunlar ortaya çıkacaktır."

Bakan Tunç, söz konusu iddiaya ilişkin tapu kayıtlarına da bakıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız bu konuda gerekli soruşturmayı başlatmıştır. Tüm bunları inceleyecek. O görüntülerde ismi geçenler, o görüntülerde bulunan kişi ifadelerine başvurulacaktır. Orada bir suç unsuru var mı yok mu, tüm bunlar soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Bunu da biz titizlikle takip ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmaris'te ormanı yakan sanığa 19 yıl hapis ve 190 bin lira adli para cezası
Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist hudut karakoluna teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayı bitmeden Irak'ı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'yi telefonla arayarak tebrik etti
Doç. Dr. Zeybek seçim sürecinde dezenformasyona dikkati çekti

Benzer haberler

Adalet Bakanı Tunç: Sayın Cumhurbaşkanı'mız Anayasa'ya göre 'son seçimim' dedi gençlere

Adalet Bakanı Tunç: Sayın Cumhurbaşkanı'mız Anayasa'ya göre 'son seçimim' dedi gençlere

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medyadaki ''para sayma'' görüntülerine ilişkin soruşturma

İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının ardından yurt dışına çıkan sürücü ile annesinin ABD'den iadesi istendi

Adalet Bakanı Tunç: Kaza sonrası Mısır'a kaçan şüpheli için kırmızı bülten çıkarıyoruz

Adalet Bakanı Tunç: Kaza sonrası Mısır'a kaçan şüpheli için kırmızı bülten çıkarıyoruz
'İşyurtları sistemi milli ekonomiye katkı sağlıyor'

'İşyurtları sistemi milli ekonomiye katkı sağlıyor'
Bakan Tunç: Yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine bomba yağdıran bir devlet olamaz. Bu ancak terör örgütü işidir

Bakan Tunç: Yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine bomba yağdıran bir devlet olamaz. Bu ancak terör örgütü işidir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet