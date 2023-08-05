Adalet Bakanı Tunç, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonları kınadı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonlarını kınadı.
Ankara
Tunç, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
İsveç’in başkenti Stockholm’de bugün gerçekleşen terör örgütü PKK destekçilerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan provakasyonunu en şiddetli şekilde kınıyorum.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) August 5, 2023
İsveç’in terör örgütlerinin faaliyetlerine müsaade etmesi, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik provokasyonlara sessiz…
"İsveç'in başkenti Stockholm'de bugün gerçekleşen terör örgütü PKK destekçilerinin Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan provokasyonunu en şiddetli şekilde kınıyorum. İsveç'in terör örgütlerinin faaliyetlerine müsaade etmesi, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik provokasyonlara sessiz kalması kabul edilemez. NATO'da müttefikimiz olmak isteyen İsveç'in, terör örgütlerinin faaliyetlerine izin vermeyerek taahhütlerine sadık kalması gerekir. Terör bir insanlık suçudur. Terör örgütlerinin her türlü eylemlerine engel olunması hukuk devletlerinin asli görevidir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.