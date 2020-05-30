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Politika

Adalet Bakanı Gül'den Hrant Dink Vakfına yönelik tehdide ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül, Hrant Dink Vakfına yönelik ölüm tehdidine ilişkin, "Faillerinin hukuk önünde hesap vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Esin Işık   | 30.05.2020
Adalet Bakanı Gül'den Hrant Dink Vakfına yönelik tehdide ilişkin açıklama

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hrant Dink Vakfına yönelik ölüm tehdidine ilişkin "Faillerinin hukuk önünde hesap vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından, Hrant Dink Vakfına gönderilen ölüm tehdidine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Hrant Dink Vakfına yönelik tehdit, birliğimizi, beraberliğimizi ve toplumsal barışımızı hedef alan çirkin bir provokasyondur. Faillerinin hukuk önünde hesap vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın."

Vakfın e-posta adresine tehdit içerikli mesaj gönderdiği belirlenen H.A'nın, terörle mücadele ekiplerince Konya'da gözaltına alındığı açıklanmıştı.

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