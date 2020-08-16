Adalet Bakanı Gül'den ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki
Adalet Bakanı Gül, ABD Başkan Adayı Biden'ın sözlerine tepki göstererek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk milleti, okyanus ötesinden iradesine müdahale edilmesine izin vermeyeceğini defalarca göstermiştir." dedi.
Ankara
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın sözlerine tepki gösterdi.
"Bu topraklarda millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur"
Bakan Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk milleti, okyanus ötesinden iradesine müdahale edilmesine izin vermeyeceğini defalarca göstermiştir. Unutanlar için bu millet her zaman hatırlatmaya hazırdır. Türkiye üzerindeki kirli emellerini küstahça dile getirenler akıllarına soksun, bu topraklarda millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur, hakimiyet milletindir."
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Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk Milleti, okyanus ötesinden iradesine müdahale edilmesine izin vermeyeceğini defalarca göstermiştir. Unutanlar için bu millet her zaman hatırlatmaya hazırdır.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) August 15, 2020