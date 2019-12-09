Adalet Bakanı Gül: Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz
Adalet Bakan Gül, 'Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz." dedi.
İstanbul
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul’da İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısına katıldı.
Gül, burada yaptığı konuşmada, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin, "Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi haline gelmesini sağladık." değerlendirmesinde bulundu.
"İnsan hakları alanındaki yeni gelişmeleri dikkate alıyoruz"
Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırladıklarına işaret eden Gül, "Yeni eylem planında, AİHM kararlarının yanı sıra diğer uluslararası belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız."
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