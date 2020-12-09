Adalet Bakanı Gül: Yargının hukukun değil, vesayet düzeninin bekçiliğini yaptığı dönemler geride kalmıştır
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yargının hukukun değil, vesayet düzeninin bekçiliğini yaptığı dönemler geride kalmıştır" açıklamasında bulundu.
TBMM
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yargının hukukun değil, vesayet düzeninin bekçiliğini yaptığı dönemler geride kalmıştır" açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanı Gül, İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin, "Güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla bu belgeyi hazırlıyoruz." dedi.
Gül, "Asıl olan tutuksuz yargılamadır. Tutuklamaya başvurulmasının gerekli olduğu durumlarda da bu karar ölçülü ve orantılı şekilde tatbik edilmelidir. 2002 yılında tutuklu oranı yüzde 41 iken; Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de tutuklu oranı yüzde 16'ya inmiştir." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Gül, "Eylem Planımız, hem mevzuatımızı iyileştirecek düzenlemeleri hem de uygulamayı geliştirecek faaliyetleri kapsayacaktır. İnsan haklarına dayalı hukuk devleti anlayışımızın güçlendirilmesi, eylem planının temel hedefidir" dedi.
"Kazanan, hukuk, demokrasi, Türkiye Cumhuriyeti olacaktır"
Gül, "Türk yargısı, darbeci hainlerden millet adına hesap sormaya devam edecektir. Sonuçta kazanan, hukuk, demokrasi, Türkiye Cumhuriyeti olacaktır." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Gül, "'Binlerce hakim, savcı cezaevinde' diyorsunuz. Binlerce hakim cezaevinde değil, FETÖ'cü teröristler cezaevinde. PKK ile omuz omuza çalışan, FETÖ ile PKK terör örgütünün mensupları cezaevinde. Bizim onurlu hakimimize cezaevinde diyemezsiniz. Çünkü o Anayasa'ya bakar, Kandil'e bakmaz, Pensilvanya'ya bakmaz." açıklasında bulundu.
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