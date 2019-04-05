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Politika

Adalet Bakanı Gül: Vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İtirazlar neticesinde vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir. Burada bizim duruşumuz hangi irade tecelli ettiyse onun ortaya çıkmasıdır." dedi.

Serhat Zafer   | 05.04.2019
Adalet Bakanı Gül: Vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir

Sivas

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İtirazlar neticesinde şu partiye, bu partiye değil, vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir. Burada bizim duruşumuz hangi irade tecelli ettiyse onun ortaya çıkmasıdır. Bir parti lehine değil, milletimizin tercihine yönelik usulsüzlük varsa onun tespit edilmesini istemekteyiz." dedi.

Gül, "Bu süreç sonunda daha fazla bağıran, daha fazla farklı yollara tevessül eden değil, haklı olan elbette kazanacaktır. Bunun tescilini de YSK yapacaktır. YSK, Türkiye'de bu konuda son otoritedir." diye konuştu.

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