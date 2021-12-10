Adalet Bakanı Gül: Uzun yargılama zararlarında mahkemeye gitmeden tazminat hakkı getirilecek
TBMM
Adalet Bakanı Gül, uzun yargılamadan kaynaklı zararlar yönünden mahkemeye gitmeden tazminat hakkı getirileceğini bildirdi.
Adalet Bakanı Gül, "Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı, caydırıcı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.