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Politika

Adalet Bakanı Gül: Uzun yargılama zararlarında mahkemeye gitmeden tazminat hakkı getirilecek

Ahmet Alp Özden   | 10.12.2021
Adalet Bakanı Gül: Uzun yargılama zararlarında mahkemeye gitmeden tazminat hakkı getirilecek Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

TBMM

Adalet Bakanı Gül, uzun yargılamadan kaynaklı zararlar yönünden mahkemeye gitmeden tazminat hakkı getirileceğini bildirdi. 

Adalet Bakanı Gül, "Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı, caydırıcı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık." dedi.

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