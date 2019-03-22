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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuşuyor
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Politika

Adalet Bakanı Gül: Türkiye'nin seçimlerine karışmayan bir IMF kalmıştı

Adalet Bakanı Gül, "Türkiye'nin seçimlerine karışmayan bir IMF kalmıştı. Bugün onlar da bir şeyler yapmaya başladı. Bakalım daha kimler tweet atacak?" dedi.

Kerem Kocalar   | 22.03.2019
Adalet Bakanı Gül: Türkiye'nin seçimlerine karışmayan bir IMF kalmıştı

Gaziantep

Adalet BakanıAbdulhamit Gül, "Türkiye'nin seçimlerine karışmayan bir IMF kalmıştı. Bugün onlar da bir şeyler yapmaya başladı. Bakalım daha kimler tweet atacak?" dedi.

Gül, "İYİ Parti Genel Başkanı çıkıp 'Mehmetçik cezaevinde' diyor. Ne zaman darbeciler Mehmetçik oldu? Onlar haindir. Onların adını Mehmetçik'imizin adıyla bir arada anamazsın." ifadesini kullandı.

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