Adalet Bakanı Gül: Türkiye'nin seçimlerine karışmayan bir IMF kalmıştı
Adalet Bakanı Gül, "Türkiye'nin seçimlerine karışmayan bir IMF kalmıştı. Bugün onlar da bir şeyler yapmaya başladı. Bakalım daha kimler tweet atacak?" dedi.
Gaziantep
Adalet BakanıAbdulhamit Gül, "Türkiye'nin seçimlerine karışmayan bir IMF kalmıştı. Bugün onlar da bir şeyler yapmaya başladı. Bakalım daha kimler tweet atacak?" dedi.
Gül, "İYİ Parti Genel Başkanı çıkıp 'Mehmetçik cezaevinde' diyor. Ne zaman darbeciler Mehmetçik oldu? Onlar haindir. Onların adını Mehmetçik'imizin adıyla bir arada anamazsın." ifadesini kullandı.