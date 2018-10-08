Adalet Bakanı Gül, "Türkiye'de huzurun, birlik ve beraberliğin temini anlamında yargının büyük bir rolü var. Özellikle terörle mücadele anlamında da Türk yargı sisteminin vermiş olduğu başarı takdire şayandır." dedi.

ŞIRNAK

Şırnak'ta temaslarını sürdüren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, beraberinde bakan yardımcıları Cengiz Öner ve Yıldız Seferinoğlu, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya ve AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ile Şırnak Adalet Sarayını ziyaret etti.

Burada Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, hakimler, savcılar ve adliye personelince karşılanan Gül, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Valiliğe geçti.

Vali Aktaş ile görüşen Gül, kentteki ziyaretlerine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnak'ta son kararname doğrultusunda hakim ve savcı atamaları ile yeterli sayıya ulaşıldığını belirtti.

"Yargı sisteminin vermiş olduğu başarı takdire şayan"

"Personelimizde çok az bir eksik var, o da yakın zamanda tamamlanacak. Arkadaşlarımızın çok verimli bir çalışma içerisinde olduklarını, moral motivasyonlarının çok yüksek olduğunu gördük." diyen Bakan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de huzurun, birlik ve beraberliğin temini anlamında yargının büyük bir rolü var. Özellikle terörle mücadele anlamında da Türk yargı sisteminin vermiş olduğu başarı takdire şayandır. Ben gayret içerisinde, fedakarlıkla çalışan tüm yargı mensuplarımıza, adliye personelimize ve avukatlarımıza teşekkür ediyorum."

"Bu birliği, beraberliği, kardeşliği daha ileriye götüreceğiz"

Terörün ortadan kalkmasına yönelik devletimiz büyük bir kararlılıkla mücadele ettiğine dikkati çeken Gül, "Terörün Kürt ve Türk kardeşliğini, barışı nasıl bozduğunu en iyi bu bölge halkı biliyor." diye konuştu.

"Bin yıllık kardeşliğimiz daha da artarak devam edecek. Hükümetimiz terör örgütünün burada tahrip ettiği binaların yerine yenilerini yapıyor. Sadece maddi olarak değil manevi olarak da devletimiz, hükümetimiz milletin daima yanında olmaya devam ediyor. Bu birliği, beraberliği, kardeşliği her zaman daha da ileriye götüreceğiz." ifadelerini kullanan Gül, Şırnak'ta da bunu gördüklerini vurguladı.

Gül, Şırnak'ta terör örgütünün gerçekleştirdiği çukur hadiselerinde millete, Şırnak halkına verdiği zararı hükümetin telafi ettiğini belirterek, toplu konut hizmetleriyle, diğer yerel yönetim hizmetleriyle devletin, hükümetin her zaman olduğu gibi yine halkın yanında olmaya devam ettiğini aktardı.

Bedelli askerlikte "adli tatil" talebi ile ilgili de değerlendirme yapan Bakan Gül, talebin Milli Savunma Bakanlığına yazılı ve sözlü yapıldığını, kısa zamanda netice alınacağını kaydetti.

Bakan Gül ve beraberindekiler daha sonra terör mağdurları için yapılan konutları gezdi.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Gül, partililerle görüştü.

Muhabir: Ekrem Payan