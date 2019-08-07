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Politika

Adalet Bakanı Gül: Meclisin ilk gündemi Yargı Reformu Strateji Belgesi olacak

Adalet Bakanı Gül, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır." dedi.

Kemal Karadağ   | 07.08.2019
Adalet Bakanı Gül: Meclisin ilk gündemi Yargı Reformu Strateji Belgesi olacak

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır." dedi.

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