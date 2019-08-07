Adalet Bakanı Gül: Meclisin ilk gündemi Yargı Reformu Strateji Belgesi olacak
Adalet Bakanı Gül, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır." dedi.
Ankara
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır." dedi.
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