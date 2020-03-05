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Politika

Adalet Bakanı Gül: Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi derhal Meclise göndereceğiz

Adalet Bakanı Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekeyi derhal TBMM'ye göndereceklerini bildirdi.

Mehmet Tosun   | 05.03.2020
Adalet Bakanı Gül: Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi derhal Meclise göndereceğiz

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, twitter hesabından, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin paylaşımda bulundu. 

Bakan Gül, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal Meclise göndereceğiz." ifadelerini kullandı.



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