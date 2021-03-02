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Politika

Adalet Bakanı Gül: Bugün yeni ve sivil anayasa çalışmaları için milat

Adalet Bakanı Gül, bugün açıklanacak İnsan Hakları Eylem Planı'nın, Türkiye'nin temel politika belgesi olacağını belirterek, "Bugün aynı zamanda yeni ve sivil anayasa çalışmaları için milat anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsmet Karakaş   | 02.03.2021
Adalet Bakanı Gül: Bugün yeni ve sivil anayasa çalışmaları için milat

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye" vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını hatırlattı.

İnsan Hakları Eylem Planı'nın, Cumhuriyetin 100'üncü yılına girmeye hazırlanan Türkiye'nin temel politika belgesi olacağını vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Bugün aynı zamanda yeni ve sivil anayasa çalışmaları için milat anlamına geliyor. Milletimizle beraber yapacağımız 83 milyonun anayasası ile demokrasi tarihimize yeni bir sayfa açacağız. İnsan Hakları Eylem Planı ülkemize, devletimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

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