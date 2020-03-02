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Politika

Adalet Bakanı Gül: Avrupa ülkeleri göçmenlerle ilgili yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmeli

Adalet Bakanı Gül, göçmenler konusu ile ilgili, Avrupa ülkelerinin uluslararası yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesi gerektiğini bildirdi.

Aylin Dal   | 02.03.2020
Adalet Bakanı Gül: Avrupa ülkeleri göçmenlerle ilgili yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmeli

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, göçmenler konusu ile ilgili, "Artık mesele insani ve vicdani bir boyuta taşınmıştır. Bu drama kimse kayıtsız kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, Avrupa ülkelerinin uluslararası yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesi gerektiğini kaydetti. 

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Adalet Bakanı Gül: Avrupa ülkeleri göçmenlerle ilgili yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmeli