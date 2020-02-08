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Politika

Adalet Bakanı Gül: Akıncı, ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir

Adalet Bakanı Gül, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına ilişkin, "Akıncı, Türkiye’ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir." dedi.

Eda Özdener   | 08.02.2020
Adalet Bakanı Gül: Akıncı, ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadı ve aziz şehitleri incittiğini belirtti. 

Gül, Twitter hesabından, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu. 

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC'nin et ve tırnak gibi olduğunu belirten Gül, "Mustafa Akıncı, Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir. Ankara şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü'nün yanında durmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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