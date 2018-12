TBMM

TBMM Genel Kurulunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2019 yılı bütçesi görüşmelerinde söz alan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, AİHM'in Selahattin Demirtaş için "Derhal serbest bırakılması gerekir" şeklinde karar verdiğini, ancak bunun uygulanmadığını iddia etti.

Bunun üzerine söz alan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Demirtaş ile ilgili olarak AİHM'e "milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması, tutukluluğun hukukun üstünlüğüne aykırı ve keyfi olduğu, bu nedenle tutuklanmasının hukuka aykırı olduğuna" ilişkin itirazda bulunulduğunu anımsattı.

Bu itirazları, AİHM'in, "şikayetleri dayanaktan açıkça yoksun bulduğu için kabul edilemez" olarak değerlendirdiğini vurgulayan Gül, "AİHM, Türk mahkemesinin vermiş olduğu kararın hukuka aykırı olduğuna ilişkin şikayetle ilgili, 'Hayır, hukukun üstünlüğüne aykırı değildir, keyfi değildir' diye karar vermiştir." diye konuştu.

"Dosyanın gizliliği nedeniyle soruşturma dosyasına ulaşılmadığına" ve "tutukluluk kararına etkili bir şekilde itiraz edilemediğine" ilişkin şikayetlerin de açıkça dayanaktan yoksun bulunarak AİHM tarafından reddedildiğini belirten Gül, "AİHM, makul suç şüphesi olmaksızın tutuklandığı iddiasını da esastan inceliyor. AİHM, başvuranın suç işlendiği yönünde bağımsız bir gözlemciyi ikna edecek düzeyde, makul suç şüphesinin bulunduğunu tespit ediyor. İfade özgürlüğünün ihlal edildiği yönündeki şikayeti de incelemeye dahi gerek duymuyor." dedi.

"AİHM, Türk yargısının tutumunu yerinde bulmuştur"

Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Avukatı hakkındaki soruşturma nedeniyle AİHM'e başvuru hakkının Türkiye tarafından engellendiği yönündeki şikayet hakkında ise 'Türkiye'nin, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirdiği' belirtilerek bu iddia dikkate alınmıyor.

'Anayasa Mahkemesinin tutukluluğun incelenmesi sürecinde yargısal denetimi yapmadığı' iddiası yerinde bulunmuyor, 'Sözleşme ihlal edilmemiştir' deniliyor. AİHM uzun, yetersiz gerekçe ile tutukluluğun devamı ve Meclis çalışmalarına katılmadığından serbest seçim hakkı ihlali, siyasi tartışma özgürlüğünü kısıtlama amacıyla tutuklamanın siyasi amaç olduğu tespitini yapıyor.

AİHM olarak bir tutuklamayı haklı görüyorsanız, 'Tutuklama yerindedir, makul suç şüphesi vardır' diyorsanız 'Bu tutuklama siyasi nedenle olmuştur' diyemezsiniz. Bu nedenle asla böyle bir şey kabul edilemez. AİHM tutuklamanın makul suç şüphesi ile yerinde olduğunu tespit etmiştir. Bu konuyla ilgili 'siyasi nedenle' denmesi kabul edilemez. O esnada yargılama devam ediyor. İç hukuk yolları tüketilmeden yapılmıştır. Dolayısıyla AİHM, Türk yargısının tutumunu yerinde bulmuştur."

"Cezaevlerinde inançtan ötürü sorun yaşanmamaktadır"

Bakan Gül, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın "cezaevlerinde başörtüsüyle ilgili bazı sorunların bulunduğunu" dile getirilmesi üzerine, "Cezaevlerinde insanların inancından ötürü hiçbir sorun yaşanmamaktadır, böyle bir şey asla vaki değildir. Nerede olmuştur, ne şekilde olmuştur, bu konuyla ilgili sayın milletvekili bize bilgi verirse, biz hemen onun gereğini yaparız." dedi.

Cezaevlerinde, hangi dine mensup olursa olsun, inancını, ibadetini yapma konusunda hükümetin her türlü imkanı seferber ettiğini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Milletvekillerinin cezaevlerine gidip inceleme hususunda, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu her an, her zaman istediği cezaevine gitme hakkı vardır, Ombudsmanlığı vardır. Yine, uluslararası cezaevlerini incelemeye ilişkin kurumlar, Türkiye'de istedikleri cezaevini incelemekte, gidebilmektedirler. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, uluslararası toplum tarafından tüm cezaevleri incelenmektedir. Dolayısıyla AİHM'e yapılan müracaatlarda da cezaevi koşullarıyla ilgili insani koşullarda olduğuna ilişkin kararlar varken, AİHM bile böyle bakarken bir TBMM üyesi arkadaşımızın bu konudaki ithamlarının yersiz olduğunu ifade etmek isterim. Nereye gitmek istiyorlarsa tüm milletvekillerimize bu konuda her türlü izin İnsan Hakları Komisyonu çerçevesinde verilir."



HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, cezaevinde yaşandığını iddia ettiği bazı sorunlarla ilgili Gül, "Söylenenlerin hiçbirinin geçerliliği yok. FETÖ'nün propagandasını yapan Twitter, sosyal medya hesaplarına bakın, çok daha fazlasını göreceksiniz, burada bu propaganda yapılıyor. Bunu şiddetle reddediyorum." diye konuştu.

Ankara'daki YHT kazası

Ankara'daki tren kazasıyla ilgili, sabah yaptığı açıklamaları anımsatan Gül, "Kazayla ilgili kasıt, eksiklik var mı, bu adli ve idari soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Hiçbir şekilde üstü örtülemez. Savcılık makamı en derin şekilde araştıracaktır. Biz de bunun takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Muhabir: Adem Balta-Alp Özden