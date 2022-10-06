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Politika

Adalet Bakanı Bozdağ: Başörtüsüne anayasal güvence konusundaki çalışmalar pazartesi gününe kadar netleşecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsüne anayasal güvenceye ilişkin, "Çalışmalarımızı pazartesiye kadar netleştirip Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi planlıyoruz." dedi.

Sinan Uslu   | 06.10.2022
Adalet Bakanı Bozdağ: Başörtüsüne anayasal güvence konusundaki çalışmalar pazartesi gününe kadar netleşecek Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

TBMM

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