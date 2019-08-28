ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield: ABD'yi Türkiye'de temsil etmekten onur duyuyorum
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, "ABD'yi Türkiye'de temsil etmekten onur duyuyorum. Hükümetim, NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye ile aramızdaki önemli ilişkiyi güçlendirmekte kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Satterfield, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Satterfield'ın bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
"ABD'yi temsil etmekten onur duyuyorum"
Satterfield, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Satterfield'ın, "ABD'yi Türkiye'de temsil etmekten onur duyuyorum. Hükümetim, NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye ile aramızdaki önemli ilişkiyi güçlendirmekte kararlıdır." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.