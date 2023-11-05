ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5-6 Kasım'da Türkiye’yi ziyaret edecek
Dışişleri Bakanlığından, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, 5-6 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.
Ankara
Bakanlık, ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, 6 Kasım'da yapılacak görüşmede, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.