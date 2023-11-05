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Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5-6 Kasım'da Türkiye’yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığından, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, 5-6 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5-6 Kasım'da Türkiye’yi ziyaret edecek

Ankara

Bakanlık, ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 6 Kasım'da yapılacak görüşmede, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

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