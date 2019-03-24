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Politika

'450 bin ton üretim kapasiteli tesis ile ham maddede dışa bağımlılık azaltılacak'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'ne ilişkin, "Bu dev tesis, yıllık 450 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak. Ülkemiz, ham madde ihtiyacında dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmış olacak." dedi.

İbrahim Erikan   | 24.03.2019
'450 bin ton üretim kapasiteli tesis ile ham maddede dışa bağımlılık azaltılacak'

Adana

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'ne ilişkin, "Bu dev tesis, yıllık 450 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak. Bu şu demek; yerli üretim yapılacak ve ülkemiz, ham madde ihtiyacında dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmış olacak. İlk tesisle birlikte Türkiyemizin cari açığının azaltılmasına yıllık yaklaşık 2 milyar dolar, bütününde de 4-5 milyar dolara varan bir katkı sağlayacak." dedi.

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