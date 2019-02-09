AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi bu seçimlerde de birileri iş birliği yapıyor. Kendileri gelmeyeceklerini bildikleri için 3'ü 5'i 'bir araya gelirsek bizden bir şey çıkar' zannediyorlar." dedi.

HATAY

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart'taki seçimlerde de birilerinin iş birliği yaptığını belirterek, "İş birliği yapıyorlar da sizi bir araya getiren şey nedir? Tayyip Erdoğan düşmanlığı, 'Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin'. Öyle mi? Kim gelsin? Kendileri gelmeyeceklerini bildikleri için 3'ü 5'i bir araya gelirsek bizden bir şey çıkar zannediyorlar." dedi.

Kurtulmuş, Hatay'daki bir otelde düzenlenen Mahalle Temsilcileriyle Buluşma Programı'nda yaptığı konuşmada, buram buram medeniyet kokan Hatay şehrinde olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Özellikle Orta Doğu coğrafyasında insanların son yıllarda mezhep, meşrep ve başka ayrım noktalarıyla birbirlerine düşman haline getirilmeye çalışıldığı bir ortamda Hatay'ın geçmişinin, bugünün, medeniyetinin, birikiminin insanlığa öğreteceği çok şeyin olduğunu anlatan Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada bir oyun oynanıyor. Asırlardır bir arada bulunan insanlar Arap'tır, Kürt'tür, Türk'tür, Türkmen'dir diye birbirlerinden ayrıştırılmaya çalışılıyor. Bu coğrafyada bir oyun oynanıyor, insanlar Sunni'dir, Şii'dir, Nusayri'dir, Alevi'dir diyerek birbirlerine düşman hale getirilmeye çalışılıyor. Bu oyunları hep beraber bozacağız. Bu coğrafyayı yeniden bir ve beraber olan bir coğrafya, bir bölge haline getireceğiz. Bu çerçevede bir asır evvel yarım kalan bir hesabı birileri yeniden görmeye çalışıyor. Suriye'de oynanan oyunu görüyorsunuz, 7 senedir devam eden vekalet savaşları aslında Suriye halkının kendisine ait bir çatışma değildir. Suriye'de devam eden vekalet savaşları, adı üstünde bu bölgeyi yeniden paramparça hale getirmek isteyenlerin, insanların arasına fitne sokmak, ayrımcılık sokmak bakımından terör örgütlerinin marifetiyle ortaya çıkardığı, adı üstünde bir vekalet savaşıdır."

Kurtulmuş, DEAŞ'ı, PYD'yi, YPG'yi ortaya çıkaranların, bu örgütleri silahlandıran ve bu örgütlere lojistik destek verenlerin, bu bölge halklarının tamamıyla birbirinden ayrılmasını istediğini aktardı.

Zihinlere ve gönüllere ayrılık, fitne tohumlarının sokulmaya çalışıldığını ifade eden Numan Kurtulmuş, "İşte bu oyunu bütünüyle gören ülke Türkiye'dir. Bu oyunun farkında olan siyasi hareket AK Parti'dir, bu oyunu bozmaya niyet eden siyasi lider Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Kurtulmuş, birliktelikle bu oyunların hepsini bozacaklarının da altını çizdi.

Türkiye'nin içinde olduğu coğrafyanın bir emperyalist oyunla karşı karşıya olduğunu kaydeden Numan Kurtulmuş, "Onların aklı varsa bizim de aklımız var. Onların imkanları varsa bizim de imkanlarımız var, üstelik bizim bir de imanımız ve ferasetimiz var." şeklinde konuştu.

"AK Parti, Cumhur İttifakı ile birlikte seçimlerden açık ara birinci çıkacak"

Kimin kiminle ne iş tuttuğunun, kimin kiminle hangi dayanışma içerisinde olduğunun neredeyse takip edilemediğini ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bakıyorsunuz, birisi belki dini saiklerle ortaya çıktığını iddia eden bir örgüt, diğeri ırkçı faşist bir örgüt, bir terör örgütü, 2'si iş birliği yapıyor. Bakıyorsun Türkiye'nin sağdan düşmanıyla soldan düşmanı iş birliği yapıyor. FETÖ ile PKK iş birliği yapıyor. DEAŞ ile PKK iş birliği yapıyor. Seçimlere geliyor görüyorsunuz, onlar alanda iş birliği yaparken geçtiğimiz 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi bu seçimlerde de birileri iş birliği yapıyor. İş birliği yapıyorlar da sizi bir araya getiren şey nedir? Tayyip Erdoğan düşmanlığı, 'Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin'. Öyle mi? Kim gelsin? Kendileri gelmeyeceklerini bildikleri için 3'ü 5'i 'bir araya gelirsek bizden bir şey çıkar' zannediyorlar. Değerli kardeşlerim, sadece karşıtlık üzerine siyaset yapanların sonuç almasının imkan ve ihtimali yoktur. İnşallah bu seçimlerde de AK Parti, Cumhur İttifakı ile birlikte seçimlerden açık ara birinci çıkacak ve Türkiye'yi yerelde de yönetecektir."

Numan Kurtulmuş, Hatay'da da bu oyunu bozmak için AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler ve 15 belediye başkan adaylarıyla birlikte çalışacaklarını ve seçimlerden büyük bir başarıyla çıkacaklarını söyledi.

Kurtulmuş, 31 Mart'ın Türkiye'de yerel seçimlerde belediye başkanlarının, meclis üyelerinin seçilmesini sağlayacağı gibi yerelde de Türkiye'nin hangi istikamette yürüyeceğini göstereceğini belirtti.

Bu seçimde ev ev, köy köy dolaşacaklarını ve çalmadık kapı, gönlüne girmedikleri insan kalmayacağının altını çizen Numan Kurtulmuş, "Bu seçimin ana sloganı; 'memleket işi, gönül işi'." ifadesini kullandı.

Oy almanın kolay bir iş, zor olanın ise gönüllere girmek olduğunu belirten Kurtulmuş, beklentilerinin insanların gönüllerini kazanarak Türkiye'nin cümle aleme karşı verdiği büyük varoluş mücadelesinde saflarındaki insanları çoğaltmak olduğuna dikkati çekti.

Seçim kampanyasında tevazu, samimiyet ve gayretin önemine dikkati çeken Numan Kurtulmuş, bu 3 şeyin iyi bir siyasetçinin ve iyi bir Müslüman'ın temel vasıflarından olduğunu da anlattı.

Kurtulmuş, seçimlere kısa bir süre kaldığının altını çizerek, çok çalışacaklarını ve gayret sarf edeceklerini dile getirdi.

Her seçim çevresinde halkı en iyi temsil edecek adayları listeye koyduklarını vurgulayan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "İçinde kadınların, genç kardeşlerimizin olduğu, ili ve ilçeyi en iyi şekilde temsil edecek her sınıftan, meslekten insanların olduğu güzel listelerimizi inşallah yapıp tamamlayacağız." dedi.

Kurtulmuş, gelecek dönemde belediye başkanı olarak görev yapacak kişilerde, adil, emin ve sadık olma vasıflarını aradıklarını kaydetti.

"Ayağımıza çelme takmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz"

Dava arkadaşlarının sırt sırta vermiş bir topluluk olduğunu ifade eden Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın bütün düşmanlarından, bütün şerlerinden korunmak üzere bir araya gelmiş topluluğuz. İşimiz çok var. Bu işimizi yaparken işimizi en güzel şekilde yapacağız. Sağa sola yalpalamayacağız. Ayağımıza çelme takmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Gücümüzü sonuna kadar bu aziz millet için bu dava için mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz bildiklerimizle hareket edeceğiz. Allah bize bilmediklerimizi öğretecek. Biz takatımızın sonuna kadar gayret göstereceğiz. Allah bize önceden sahip olmadığımız nice takat ve güçleri bahşedecek. Biz bildiğimiz doğruları konuşacağız. Allah bizim dilimizi çözecek. Biz ufkumuzu ve gönlümüzü aydınlık bir şekilde insanlığa açacağız. Cenabı Allah bizim ufkumuz ve gönlümüzü, asırlarca sonrasını görebilecek bir ferasetle dolduracak. Bütün bunları hep beraber yapacağız."

Kurtulmuş, büyük bir sorumluluk altında olduklarını, bu sorumluluğun sadece Hatay'ın insanlara karşı, 81 milyon vatandaşa karşı değil tüm dünyaya karşı olduğunu söyledi.

"81 milyon olarak biriz, beraberiz, kardeşiz"

Birilerinin Türk milletini bölmeye çalıştığının altını çizen Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Geçin o işleri. Bu milleti etnik kökenine, mezhebine, meşrebine göre bölemezsiniz. 81 milyon olarak biriz, beraberiz, kardeşiz. Her şeyimiz bir. Allah'ımız bir, Peygamberimiz bir, kıblemiz bir, kültürümüz bir, düğünümüz bir, taziyemiz bir, dualarımız bir, halkımız bir, bu kadar birliği olan bir milleti asla bölemeyecek, asla dağıtamayacaklar. Diyoruz ya 'tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak'. Biz büyük bir milletiz. Millet varlığımız 780 bin kilometrekarenin içine evet sıkışmış kalmış görünüyor. Ama bugün konuşuyorduk, Şuradan Halep'e kuş uçuşu gitseniz kaç kilometre ile gidersiniz. Afrin dediğiniz yer 40 kilometre ötenizde. Bu sınırları birbirinden ayırdılar da insanların gönülleri ve zihinleri ayrılmadı. Bizim gönül coğrafyamız çok büyük bir medeniyeti kucaklıyor. Şimdi birileri Fırat'ın doğusu, Fırat'ın batısı diyorlar ya. Onlar kanlı satranç oyununun hesapları için bunları söylüyorlar. Biz de diyoruz ki; bizim için Fırat'ın doğusu da Fırat'ın batısı da bizimdir. Fırat'ın doğusundaki Türk de Arap da Kürt de batısındaki Türk de Kürt de Arap da bizim dostumuz, kardeşimiz, akrabamızdır."

Kurtulmuş, daha sonra aynı otelde kentteki kanaat önderleriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Muhabir: Lale Köklü,Salim Taş