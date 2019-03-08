'299 belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi HDP ve PKK iltisaklı'
İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'de 299 belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi HDP ve PKK iltisaklı, CHP ve zillet ittifakının listelerinde var." dedi
İstanbul
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediyesi'nde neredeyse belediye meclis üyelerinin büyük bir bölümünü HDP-PKK iltisaklı olarak koyuyor. Bu kadar açık ve net. Türkiye'de 299 belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi HDP ve PKK iltisaklı, CHP ve zillet ittifakının listelerinde var." dedi.
Bakan Soylu, "Hem Türkiye'ye hakaret edecekler hem Türkiye aleyhine işler yapacaklar hem PKK'ya para gönderecekler hem de biz onlara hiçbir şey yapmayacağız, Türkiye'ye geldikleri zaman, 'bizim vatandaşımız.' Bunlar geldikleri zaman oh, Bodrum'da, Antalya'da güzel-güzel tatil yapacaklar, sonra da geri dönecekler. Bundan sonra böyle olmayacak. Gereğini devlet olarak yerine getireceğiz." açıklamasında bulundu.
Soylu, son 30 yılda terör örgütüne katılan terörist sayısının en düşük olduğu yılın 2018 olduğunu belirterek, "Yine burada söylüyorum; 2018 yılında da terör örgütüne katılımda en çok aracılık etmiş yer, Esenyurt HDP İlçe Başkanlığıdır" dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.