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Politika

2025 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Kemal Karadağ, Aykut Yılmaz  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
2025 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Ankara

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda, Meclis Başkanlığının 2025 yılı bütçesinin sunumunu yapıyor.

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