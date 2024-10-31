2025 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.
Ankara
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda, Meclis Başkanlığının 2025 yılı bütçesinin sunumunu yapıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.