TBMM
TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi.
Genel Kurulda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi de kabul edildi.
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